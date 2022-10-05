Пермских богов показывают в Москве

Ангел стоящий, XVIII век. Фото: Пермская художественная галерея

5 октября, в Москве открылась выставка «Кладовая Прикамья». На ней представлены уникальные произведения из собрания Пермской художественной галереи, отреставрированные в Центре имени Грабаря, где и расположена экспозиция. Выставка приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря.

Игорь Грабарь участвовал во многих экспедициях по северу Прикамья, во время которых были обнаружены «пермские боги». Деревянные скульптуры и иконы спасали из закрывавшихся храмов и привозили в Пермь в музей.

Одной из таких находок стало двухметровое распятие ХVIII века, которое доставили в Пермскую галерею в 1927 году из Карагайского района. Эта скульптура стала центром экспозиции «Кладовая Прикамья».

Всего на выставке можно увидеть более 40 экспонатов из Пермской галереи. Кроме икон и деревянной скульптуры в Центре Грабаря представлены картины западноевропейских художников ХV–ХVIII веков. В результате реставрации выяснилось, что одна из них выполнена совсем другим живописцем, нежели считалось раньше. Картина «Крещение римлян апостолом Петром», принадлежавшая ранее князьям Барятинским, оказалась написана не Джованни Панини, а его современником - художником Альберто Карльери.

Выставка в Центре Грабаря будет работать до 2 декабря.