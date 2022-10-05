В Прикамье сотрудница магазина похитила из банковского терминала 64 тысячи рублей

Фото: Анастасия Осипова

В Верещагино 35-летнюю местную жительницу обвинили в краже, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. Она похитила 64 200 рублей из банковского терминала одного из центральных магазинов города.

На место преступления приехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра повреждений на терминале выявлено не было. Следователи выяснили, что в магазине недавно отключали электроэнергию, из-за чего временно не работали камеры видеонаблюдения. В тот момент и была совершена кража.

Из-за отсутствия электричества магазин закрылся, а продавцы вынужденно отправились домой. Через какое-то время одна из сотрудниц вернулась в торговый отдел и похитила более 64 тысяч рублей из терминала. Деньги она успела потратить на собственные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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