Реабилитация главной реки Прикамья войдет в федеральный проект «Оздоровление Волги»

Фото: краевое правительство.

В Перми на площадке PermExpo стартовал первый Всероссийский водный форум «Живая Кама». Предполагается, что в дальнейшем он будет проводиться ежегодно.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который инициировал этот форум, поблагодарил за поддержку руководителям регионов, по которым протекает Кама.

- Хочу сказать большое спасибо моим коллегам – главам Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Кировской области – за поддержку и подготовку совместного обращения на имя президента России Владимира Путина, - отметил Дмитрий Махонин. - Он одобрил нашу инициативу и дал поручение – до 2025 года включить мероприятия по реабилитации Камы в программу «Оздоровление Волги».

Сейчас в Пермском крае при поддержке премьер-министра федерального правительства Михаила Мишустина проводятся подготовительные мероприятия, направленные на последующую реабилитацию Камы, в том числе, по строительству и обновлению очистных сооружений. Они реализуются параллельно федеральному проекту «Оздоровление Волги», входящему в национальный проект «Экология».

В частности, в Пермском крае приступили к разработке проектно-сметной документации по объектам на сумму свыше 570 миллионов рублей. Краевые власти совместно с федеральными министерствами занимаются решением вопроса ликвидации шахтных изливов в Кизеловском угольном бассейне.

- Предполагается построить и реконструировать более 40 объектов водоподготовки и водоочистки, - сообщил Дмитрий Махонин.

Кроме решения экологических проблем проект по оздоровлению Камы и ее притоков будет иметь большое социальное значение.

- Наша ключевая задача, чтобы площадка форума «Живая Кама» стала еще одним шагом к реализации комплекса мероприятий по улучшению качества и комфорта жизни людей, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» Игорь Дибцев отметил, что расширение проекта «Оздоровление Волги» мероприятиями по реабилитации Камы улучшит качество жизни 13 миллионов жителей четырех регионов.

Замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько во время обсуждения также обратил внимание на важность качественного водоснабжения, которое имеет особое социальное значение.

Вадным событием форума «Живая Кама» стало заключение соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края и некоммерческой организацией «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения». Оно предполагает привлечение внебюджетных инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения Прикамья - в их строительство, реконструкцию и модернизацию.

НАША СПРАВКА

В форуме принимают участие представители федеральных органов власти, Правительства Пермского края и других регионов Приволжского федерального округа, муниципалитетов, отраслевых организаций и компаний, а также эксперты отрасли.

Проводится он при поддержке регионального Правительства, Федеральной антимонопольной службы и крупнейшего в России частного оператора водоснабжения и водоотведения «РКС-Холдинг», выступившего в качестве стратегического партнера.