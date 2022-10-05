В Перми осудили председателя ЖСК за обман 600 дольщиков

Фото: архив "КП"

Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» и ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Он признан виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.

С апреля 2014 по июнь 2017 года виновный незаконно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой им организации. В результате порядка 600 граждан не получили квартиры в четырех недостроях по улицам Карпинского и Норильской.

В числе пострадавших также были организации. Две из них не могли отвечать по своим обязательствам перед кредиторами и обанкротились.

В результате председателя ЖСК приговорили к 4 годам лишения свободы условно и с испытательным сроком 4 года. Также в течение трех лет ему запрещено занимать административные должности в сфере строительства. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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