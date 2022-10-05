В Перми вынесли суровый приговор дерзкому грабителю мобильного телефона

Вышестоящая инстанция оставила приговор в силе. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Суровое наказание вынес суд в Перми жителю Кунгура. Мужчина среди бела дня ограбил прохожую прямо в центре Перми. Налетчик ударил пермячку камнем по голове и попытался вырвать у нее из рук сотовый телефон.

- Все произошло возле Центрального рынка, - рассказали подробности уголовного дела в пресс-службе Пермского краевого суда. - На помощь пострадавшей тут же направились прохожие, мужчина испугался и скрылся с места преступления.

Но избежать наказания дерзкому грабителю не удалось. Суд назначил ему пять лет в колонии строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

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