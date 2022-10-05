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Общество5 октября 2022 5:10

В ноябре в Перми появится временная объездная дорога вдоль шоссе Космонавтов

Ее обустроят на время реконструкции автомагистрали
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

В краевом правительстве сообщили, что к октябрю в городе должна появиться объездная дорога, которую проложат вдоль шоссе Космонавтов от улицы Уральских партизан до улицы Голева.

По ней придется объезжать участок шоссе Космонавтов, который временно закроют в связи с продлением улицы Крисанова. На первом этапе этого проекта должны построить развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Столбовой.

Как объяснили подрядчики губернатору Дмитрию Махонину, который побывал на стройке, эту развязку они построят в 2024 году.

На втором этапе реконструируют участок улицы от Пушкина до Столбовой. И в результате уже в 2025 году улица Крисанова станет четырехполосной с мостом над речкой Данилихой.