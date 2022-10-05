В Перми разыскали родителей мальчика, найденного у торгового центра

Фото: архив "КП"

- Личность мальчика и его матери установлена. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о привлечении матери к ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, вечером 4 октября около ТРК СпешиLove неравнодушные прохожие обратили внимание на одинокого пятилетнего мальчика. Взрослые спросили ребенка, где его родители, но мальчик ничего не говорил, также он не мог сказать, где живет и даже назвать свою фамилию. Пермяки забили тревогу - сначала они опубликовали пост в соцсетях с просьбой откликнуться родителей или тех, кто узнал мальчишку, а позже обратились в полицию. К счастью, в скором времени родителей ребенка нашли.

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