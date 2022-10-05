Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 5 октября информирует о пробке в 9 баллов на участке ул. Мостовой от ул. Огородникова к ул. Фокинской. Транспорт также встал в пробке на ул. Соликамской при подъезде к ул. Мостовой, на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева.

Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми утром показывает еще на нескольких участках дорог:

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской к ул. Либкнехта

- на ул. Соликамской от ул. Липовой к ул. Гашкова

- на перекрестке улиц Грибоедова и Уинской

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на перекрестке улиц Леонова и Свиязева

- на ул. Якутской с поворота к кольцу Соснового бора

Обратите внимание на ул. Промышленную, где начинает скапливаться транспорт при движении к ул. Леонова: на небольшом участке дороги произошло сразу два ДТП.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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