Пермяки смогут погулять в Беловежской Пуще за 13 тысяч рублей

Спецкор "Комсомолки" Олег Адамович по Беловежской Пуще уже прогулялся, а вы? Фото: Олег АДАМОВИЧ

А вы уже были в реликтовом лесу «Беловежская Пуща»? В том самом, о котором ВИА «Песняры» пели. Нет? Тогда нужно обязательно посетить! С 26 октября открываются прямые авиарейсы из столицы Прикамья в столицу Белоруссии. Стоимость билета тоже известна: от 7 760 рублей в одну сторону и от 12 600 – туда-обратно. И ни виз тебе, ни загранпаспортов с иностранными языками. Гуляй себе на радость среди древних замков, дворцовых комплексов и старинных церквей, уплетая на обед и ужин знаменитые драники, картофельные бабки, колдунов и свекольные холодники с салом. А какое там мороженое – пальчики оближешь!

Напомним, самолеты в Минск будут летать два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Рассчитаны они на 110 пассажиров, сообщает ТГ-канал авиакомпании "Уральские авиалинии".

Где купить билеты и узнать точное расписание? Все там же – на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» или аэропорта «Большое Савино».

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