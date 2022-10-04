Из-за мобилизации трех осужденных жителей Прикамья накажут через полгода

Мобилизация отсрочила наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поправки в законодательных актах уже реализуются на практике. Так, в Чернушском районном суде Пермского края сразу трем осужденным предоставлена отсрочка на исполнение приговоров в связи с участием в частичной мобилизации. Один получил наказание на неповиновение сотрудникам полиции, а двое – за езду за рулем в пьяном виде.

Один из резервистов, кстати, воспользовался «отсрочкой» совсем недавно. Его ходатайство было удовлетворено: исполнение приговора отложили на полгода.

- Суд посчитал, что наличие востребованной военно-учетной специальности у призванного на военную службу в ходе частичной мобилизации осужденного является исключительным обстоятельством, - сообщили в пресс-службе Чернушского районного суда.

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