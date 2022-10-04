В Перми разыскивают 17-летнюю девушку

Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск"/ВКонтакте

Ниссо Садировой 17 лет. 3 октября девушка ушла из дома (Дзержинский район, ул. Маяковского) и с тех пор о ней ничего не известно. Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщают, что девушке на вид 17-18 лет. Ростом она 160-166 см, телосложение среднее. У нее длинные темно-русые волосы и карие глаза.

В тот день Ниссо была одета в серое до колен пальто, темные брюки и белые кроссовки. На шее был повязан красный платок. С собой у девушки был синий рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ниссо Садировой, просьба сообщать по телефонам: 8-922-34567-02 или 102.

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