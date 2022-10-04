В Перми у ночного клуба мужчине перерезали горло «розочкой»

Фото: СУ СК России по Пермскому краю/Телеграм

Нешуточные страсти кипели ночью 2 октября у кафе-клуба «Парнас». Мужчина, принявший на грудь изрядную дозу горячительных напитков, решил продолжить веселье в заведении. У входа в клуб с одним из его посетителей завязался разговор, переросший в ссору. Первый, не сумев доказать свою правоту на словах, перешел к делу: разбил стеклянную бутылку и острием горлышка ударил соперника в шею.

Неизвестно, чем бы закончились эти разборки, но вовремя среагировали другие посетители кафе. Они скрутили буяна, а пострадавшему оказались медпомощь, благодаря которой он остался жив.

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, по ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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