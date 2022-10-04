4 октября в Пермском крае на реке Яйва утонул рыбак

Фото: vsegda-pomnim.com

Трагедия в Березниковском городском округе произошла сегодня. В шестом часу вечера на реке Яйва тонул 60-летний мужчина. На помощь ему бросились семь бойцов РСЧС на двух машинах. Но, к сожалению, ничем помочь они не смогли – рыбак погиб, сообщили в краевом МЧС.

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