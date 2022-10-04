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Общество4 октября 2022 13:54

В Пермском крае окончены поиски 7-летнего мальчика

Первоклашку искали всем городом
Екатерина Яганова
Первоклашку искали всем городом.

Первоклашку искали всем городом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

О пропаже семилетнего мальчика стало известно сегодня около пяти вечера. Тревогу забили родители, когда сынишка-первоклассник не вернулся из школы. В местных пабликах города Березники тут же разместили объявление о поисках ребенка. Люди молниеносно откликнулись и начали комментировать, требуя подробностей – во что был одет, особые приметы.

К счастью, все завершилось благополучно. Спустя не больше получаса ребенка нашли.

- В соседнем дворе гулял, нашла тетя, - рассказала корреспонденту «КП-Пермь» мама мальчика.

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