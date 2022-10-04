В Пермском крае врачей мобилизуют согласно спискам

Без медработников больницы и поликлиники не оставят. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство территориальной безопасности Пермского края уточнило, как будут призывать в ходе частичной мобилизации медицинских работников.

- Все медицинские специальности являются военно-учетными, соответственно медработники могут подлежать мобилизации. Призывать данную категорию граждан планируется согласно мобилизационным заданиям и предписаниям, которые являются государственной тайной, - сообщили в краевом минтербезе. - Мобилизационные предписания выдаются в военных комиссариатах. Об их наличии проставляется отметка в военном билете - все согласно данным Минобороны РФ. Что касается Пермского края, призыву подлежат все военные врачи, врачи, находящиеся в запасе, а также хирурги, реаниматологи и анестезиологи.

По поводу гражданских медучреждений нам пояснили следующее: в каждом объекте здравоохранения руководство совместно с отделом кадров определяет перечень бронируемых должностей. Именно должностей, а не конкретного человека. Это делается для того, чтобы не оставить больницы и поликлиники без специалистов, коих в некоторых районах итак не хватает.

Сколько врачей отправится в зону СВО, а также сроки их отправки в ведомстве не уточнили.

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