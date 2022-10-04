Виктор Батмазов проверит условия размещения мобилизованных пермяков в Тюмени

Фото: В четверг Виктор Батмазов навестит в Тюмени мобилизованных пермяков.

В четверг министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов выедет в Тюмень. Там в местном учебно-военном центре в том числе находятся призванные в ходе частичной мобилизации пермяки.

- В тюменский учебный центр прибыло два эшелона наших земляков. В четверг Виктор Александрович выезжает в Тюмень, где проверит жизнь, быт и условия размещения наших резервистов, пообщается с ними, - рассказали в краевом минтербезе.

Министр также обсудит с командованием Тюменского высшего военно-инженерного командного училища проблемные вопросы и планы подготовки наших резервистов. О результатах поездки станет известно к вечеру четверга.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также держит ситуацию с призванными пермяками на контроле. Он сообщил в интервью телеграм-каналу «КОМПРОС», что во время недавней рабочей поездки в Москву также обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором, как размещают мобилизованных пермяков в регионе.

- Пока каких-то сложных проблем нет. Там все хорошо организовано, на самом высоком уровне, - сообщил Дмитрий Николаевич.

Напомним, в ходе частичной мобилизации из Пермского края в учебные центры Свердловской и Тюменской областей было отправлено четыре эшелона призванных граждан.

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