В Перми воздух прогрелся до +17 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми благодаря затоку теплого воздуха с юга по периферии антициклона и малооблачной погоде воздух прогрелся до +17,2 градуса. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Это одно из самых высоких значений по краю. Как говорят синоптики, если по итогам дня температурный максимум в Перми превысит +18,2 градуса, то день станет самым теплым в октябре за последние три года. Прошлый такой теплый день был 7 октября 2019 года.

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