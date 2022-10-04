Фото: МЧС Пермского края.

В Перми 3 октября 2022 года пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию очагов загораний сразу в нескольких расселенных домах на ш. Космонавтов. Первое сообщение о пожаре поступило утром в 09:54, свидетели происшествия сообщили о пожаре сразу двух заброшенных домов на ш. Космонавтов, 297. В его тушении приняли 29 человек личного состава и 7 единиц техники МЧС Пермского края. Очаг загорания на общей площади 120 кв. метров удалось полностью ликвидировать лишь в 10:20.

Менее чем через час поступило новое сообщение о пожаре и вновь в нежилом доме на ш. Космонавтов. К очагу загорания в 11:12 на ш. Космонавтов, 259 прибыли 25 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц техники. Приблизительная площадь пожара составила 48 кв. метров. Через полчаса он был потушен.

«Угрозу распространения огня удалось предотвратить. Погибших и пострадавших на пожарах нет», - сообщили в МЧС Пермского края.

В прошедшие сутки, 3 октября, на территории Пермского края зарегистрировали 13 пожаров: 4 пожара - в Перми; по 1 пожару - в Лысьвенском, Березниковском, Очерском, Суксунском, Губахинский, Косинском, Кудымкарском, Куединском и Пермском округах.

«За прошедшие сутки погибших на пожарах в Пермском крае нет, есть несколько травмированных. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в краевом МЧС.

Очагами загораний стали: жилые многоквартирные дома - в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми; постройки - в Лысьвенском округе; баня - в Пермском округе; автотранспортное средство - в Очерском и Куединском округах; частный жилой дом - в Березниках; дачный домик - в Губахинском округе; неэксплуатируемые здания - в Индустриальном районе Перми; надворные постройки – в Суксунском и Кудымкарском округах.

За прошедшие сутки 3 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 3 октября 2022 года на территории региона 147 профилактической группой в составе 314 человек осуществлено 1191 обход объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1903 человека, распространено 1464 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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