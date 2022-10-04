В Прикамье за сутки выявили 406 заражений ковидом

В Пермском крае на 4 октября 2022 года - плюс 406 заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Госпитализировано 75 пациентов. Среди заболевших 156 жителей региона старше 60 лет.

Новые заболевшие выявлены в 26 территориях края. Общее число зараженных в регионе достигло 433 500. С начала пандемии в регионе от последствий ковида скончался 8 959 человек. Двое умерли за минувшие сутки.

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