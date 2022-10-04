Рейс Анталья – Пермь из-за неисправности сел в Стамбуле

Фото: Пресс-служба пермского аэропорта

Самолет AnadoluJet (дочерняя компания «Turkish Airlines», рейс ТК3964), летевший из Антальи в Пермь, сделал остановку в Стамбуле. Борту ищут замену, чтобы долететь до Перми.

На карте сервиса Flightradar видно, что самолет, при полете над Азербайджаном, резко развернулся и улетел в Стамбул.

Из-за этого сильно сдвинулось время прилета борта в Пермь. На данный момент, судя по табло аэропорта, это 15:10.

Обратный рейс Пермь – Анталья должен был вылететь сегодня в 04:55 утра. На данный момент на сайте аэропорта время вылета значится 16:00. Регистрация на рейс не открывалась.

Фото: flightradar

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