Рейс Анталья – Пермь из-за неисправности сел в Стамбуле

Фото: Пресс-служба пермского аэропорта
Самолет AnadoluJet (дочерняя компания «Turkish Airlines», рейс ТК3964), летевший из Антальи в Пермь, сделал остановку в Стамбуле. Борту ищут замену, чтобы долететь до Перми.
На карте сервиса Flightradar видно, что самолет, при полете над Азербайджаном, резко развернулся и улетел в Стамбул.
Из-за этого сильно сдвинулось время прилета борта в Пермь. На данный момент, судя по табло аэропорта, это 15:10.
Обратный рейс Пермь – Анталья должен был вылететь сегодня в 04:55 утра. На данный момент на сайте аэропорта время вылета значится 16:00. Регистрация на рейс не открывалась.
Фото: flightradar
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