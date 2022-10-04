Прокуратура завершила проверку по факту крушения в Прикамье мотороплана

Пресс-служба центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Уральская транспортная прокуратура завершила проверку по факту крушения в Прикамье в июне мотороплана. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент, напомним, произошел вечером 24 июня 2022 года. В районе площадки для полетов сверхлегкой авиации в деревне Мыльники Кунгурского района упал мотороплан. В результате происшествия пилот скончался на месте.
«Установлено, что полет выполнялся с площадки в Кунгурском районе на земле сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», - рассказали в прокуратуре.
Прокурор направил в суд иск о запрете собственникам земли, которые организовали на нем посадочную площадку, использовать землю не по целевому назначению.
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