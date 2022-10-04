Фото: Avito.ru

В Перми продается частное охранное предприятие. Объявление появилось на сайте Avito.ru.

Название предприятия не указано, однако его владелец утверждает, что под охраной ЧОП – две тысячи объектов. Компания располагает 55 постами физической охраны и группами быстрого реагирования. А также имеет лицензии на ведение деятельности. Цена бизнеса – 105 млн руб.

Ранее мы сообщали, что за 6 миллионов в Перми можно стать владельцем танцевального бара на одной из городских «высоток».

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