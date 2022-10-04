В Прикамье местный директор предприятия ЖКХ украл 110 тысяч

Фото: Алексей Булатов

В Кунгуре 56-летнего местного директора обвиняют в краже денег с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Известно, что мужчина, являясь директором муниципального унитарного предприятия ЖКХ, использовал свое служебное положение. И с июня 2019 года по июнь 2021 года украл деньги путем необоснованного начисления и выплаты премий на свое имя.

Сумма ущерба, который он причинил предприятию, составила 110 тыс. руб. Теперь уголовное дело отправлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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