В Перми приставы опечатали торговый центр «Лето»

Фото: Василий Вахрин

В Перми приставы опечатали ТЦ «Лето», что расположен по улице Докучаева, 50. Причина – его несоответствие нормам пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Проверка здания показала: в нем есть многочисленные нарушения пожарной безопасности, что создают угрозу для жизни и здоровья людей. Также отсутствовала проектная документация о соответствии объекта действующим техническим регламентам. В их числе - санитарно-эпидемиологические, экологические, промышленные и иные требования безопасности.

Теперь собственники обязаны устранить все нарушения. До этого момента ТЦ не сможет работать.

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