В Прикамье заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю почти на 14%

Фото: Алексей Булатов

В Прикамье ОРВИ на прошлой неделе заболели на 13,7% жителей региона меньше, чем на неделе позапрошлой. Данные сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Большинство заболевших - взрослое население – 58,6% и школьники – их 19,3%. Среди больных выявлены возбудители негриппозной этиологии – парагрипп, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Для профилактики ОРВИ и гриппа жителям края советуют не переохлаждаться. Мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать контактов с заболевшими. А еще регулярно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни.

А если все таки заболели – не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

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