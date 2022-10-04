Трудинспекция Прикамья открыла горячую линию для мобилизованных

Фото: Дарья Чистопрудова
В Пермском крае Государственная инспекция труда открыла «горячую линию» для мобилизованных, сообщает «Рифей-Пермь».
Проконсультироваться на тему трудового законодательства мобилизованные работники и работодатели могут по телефону 8(342) 298-01-50.
Обращения принимают каждый день и без выходных, с 9:00 до 21:00.
Частичную мобилизацию объявили с 21 сентября. С 26 по 30 сентября из Прикамья отправили несколько эшелонов резервистов.
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