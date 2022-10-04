Трудинспекция Прикамья открыла горячую линию для мобилизованных

Фото: Дарья Чистопрудова

В Пермском крае Государственная инспекция труда открыла «горячую линию» для мобилизованных, сообщает «Рифей-Пермь».

Проконсультироваться на тему трудового законодательства мобилизованные работники и работодатели могут по телефону 8(342) 298-01-50.

Обращения принимают каждый день и без выходных, с 9:00 до 21:00.

Частичную мобилизацию объявили с 21 сентября. С 26 по 30 сентября из Прикамья отправили несколько эшелонов резервистов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65