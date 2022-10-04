Краевая прокуратура выявила незаконные изменения контрактов с перевозчиками

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская краевая прокуратура выявила нарушения в работе государственного казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». По информации надзорного ведомства, чиновники допускали незаконное изменение условий контрактов, что заключены на осуществление перевозок по межмуниципальным автобусным маршрутам Пермского края.

Теперь возбуждено дело об административном правонарушении. Его направили для рассмотрения в антимонопольную службу.

Ранее два сотрудника краевого ведомства уже привлекались к дисциплинарной ответственности. Перевозчику разрешили расторгнуть дополнительные соглашения.

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