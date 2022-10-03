Сразу два онлайн-проекта Пермского края растиражируют по всей России

Фото: Пермский край научит регионы, как быстро решать проблемы граждан.

В каждом регионе нашей необъятной страны есть проекты, которые значительно облегчают жизнь не только рядовым гражданам, но и властям. Успешно показавшие себя на практике инициативы отбираются Минэкономразвития России для рекомендации массового тиражирования в других субъектах. Как сообщает краевое правительство, в этом году было отобрано 82 практики. Среди них две от Пермского края: интерактивный портал «Управляем вместе» и Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС).

Напомним, портал «Управляем вместе» и одноименное мобильное приложение для приема сообщений были запущены в Прикамье в 2017 году. Благодаря им жители сообщают о нарушениях (более 200 тем) и в кратчайшие сроки получают обратную связь без посещения официальных инстанций. На сегодня 40% обращений граждан идет именно по этому каналу связи.

Вторая инициатива – ЕПУТС – создана на базе отечественного программного обеспечения. В ней объединены метео- и мониторинг параметров транспортного потока, светофорное управление и видеонаблюдение. Как говорится, все и сразу.

Отметим, федеральные эксперты помимо пермских инициатив рекомендовали к тиражированию практики еще 31 региона. В будущем часть из них доработают и включат в госпрограммы и нацпроекты.

«Практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы государственного управления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний. Задача глав субъектов РФ — выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

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