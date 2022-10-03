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Общество3 октября 2022 16:11

В конце октября из Перми в Минск полетит первый самолет

Авиасообщение откроется 26 октября
Екатерина Яганова
Первый авиаперелет до Минска запланирован на 26 октября.

Первый авиаперелет до Минска запланирован на 26 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну вот и дождались! 26 октября открывается авиасообщение из Перми до столицы Белоруссии. Как сообщает ТГ-канал краевого минтранса, ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» рейсы в Минск будет совершать два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Планируется, что летать в данном направлении будут самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров.

Более точное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта «Большое Савино», а билеты прикупить - на сайте авиакомпании.

Уточним, часть рейсов данного направления будет субсидируемой. До конца года планируется совершить 26 парных перелетов.

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