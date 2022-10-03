Минтербез Пермского края показало, чем кормят мобилизованных пермяков в Елани

Фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

Весь Пермский край напряженно следит за тем, как обустраиваются на новом месте мобилизованные «новобранцы». Особенно внимательно присматриваются к условиям быта и тому, что в их тарелках и кружках. Спасибо мессенджерам: последнее становится известным буквально из первых уст. Как рассказали мобилизованные волонтеры из пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой, «на данный момент практически 100% ребят (из разных городов) обеспечены всем необходимым».

Как сообщает телеграм-канал министерства территориальной безопасности Пермского края, Министерством обороны РФ и гуманитарной помощью от организаций и граждан направлено в достаточном количестве одежды и вещмешков со спальниками, полотенец и одеял, средств личной гигиены, компьютеров, топоров и молотков с гвоздями, бензопил и дров.

- Остальное будет выдано в ближайшее время. Кроме того, организовано трехразовое питание, - сообщает ТГ-канал ведомства.

На прикрепленных фото можно рассмотреть условия проживания мобилизованных «новобранцев» (палаточный лагерь, который отапливается печками на древесном топливе) и их рацион (на подносах два разных варианта).

Фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

Уточним, четыре эшелона мобилизованных из Пермского кря отправили в учебные центры, что находятся в Тюменской и Свердловской (Елань) областях. После видеозаписей мобилизованных, что были опубликованы в разных пабликах города, а также личных обращений граждан в Елань съездил министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов. Он лично посмотрел условия проживания пермяков. По итогу сообщил, что все проблемы удалось решить.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в ближайшее время министр краевого минтербеза съездит с проверкой к пермякам, что находятся в учебных центрах Тюменской области.

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