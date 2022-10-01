Главное событие театральной осени - V Фестиваль Мартина МакДонаха – по традиции 30 сентября открыл парад рыжих

Фото предоставлено театром «У Моста».

Что еще может согреть пасмурным осенним днем? Веселая улыбка, зажигательные ирландские ритмы и… ожидание чуда V фестиваля!

Каждый мог присоединиться к веселой компании «пермских ирландцев» и окунуться в атмосферу фестиваля. Лишь раз в два года такое возможно: стать ирландцем и вместе с любимыми актерами театра «У Моста» пройтись по центру города, дав волю чувствам.

Фото предоставлено театром «У Моста».

Парад среди эмоций не забыл про смыслы: напомнить, где будут проходить спектакли фестиваля, решили танцевальными «остановками».

Первая: «Театр-Театр» - здесь 6 октября своими мрачными планами поделятся «Палачи» в постановке Новокузнецкого драматического театра.

Вторая: площадь у гостиницы «Урал» - именно здесь поселились члены жюри фестиваля и именно здесь в дни фестиваля начнет работу мастерская-лаборатория театральной критики под руководством Ольги Галаховой «Передвижники». Проект путешествует по стране при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Третья: кинотеатр «Кристалл» - и понятно, ведь многие впервые знакомятся с Мартином МакДонахом благодаря его прекрасным фильмам.

И четвертая финальная: «Театр Кукол», где 2 октября нас ждет "Очень-очень-очень темная материя" МХТ им. Чехова, а 3 октября уникальный кукольный спектакль «Королева красоты из Линейна» представит Новосибирский областной театр кукол.

Как стать «ирландцем»? Откроем секрет!

Любить всем сердцем фестиваль МакДонаха.

Одеться «по-ирландски» сказочно: зелёные повязки, шапки, накидки, рыжие парики, гольфы, зелёные зонтики – во все оттенки цвета изумрудного острова. Бить в барабаны и изо всех сил дуть в горны, а если горна с барабаном не досталось – радостно «драть глотку», как говорят ирландцы. И не важно умеешь ли ты петь – главное, как насколько ты весел!

Яркая ватага «ирландцев» пронеслась по улицам Перми и зарядила всех хорошим настроением.

Если вы думаете, что на этом веселье заканчивается, то вы ошибаетесь!

Мы ждем каждого на ирландской неделе Мартина МакДонаха с 1 по 7 октября в театре «У Моста» и на других площадках фестиваля! Спектакли, пресс-завтраки и обсуждения, мастер-классы и интересные лекции – все это части чудесной мозаики впечатлений V Международного фестиваля Мартина МакДонаха!

ádh mór или удачи, как желают ее друг другу ирландцы!