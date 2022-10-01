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Звезды1 октября 2022 14:51

Главное событие театральной осени - V Фестиваль Мартина МакДонаха – по традиции 30 сентября открыл парад рыжих

Парад среди эмоций не забыл про смыслы: напомнить, где будут проходить спектакли фестиваля, решили танцевальными «остановками»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено театром «У Моста».

Фото предоставлено театром «У Моста».

Что еще может согреть пасмурным осенним днем? Веселая улыбка, зажигательные ирландские ритмы и… ожидание чуда V фестиваля!

Каждый мог присоединиться к веселой компании «пермских ирландцев» и окунуться в атмосферу фестиваля. Лишь раз в два года такое возможно: стать ирландцем и вместе с любимыми актерами театра «У Моста» пройтись по центру города, дав волю чувствам.

Фото предоставлено театром «У Моста».

Фото предоставлено театром «У Моста».

Парад среди эмоций не забыл про смыслы: напомнить, где будут проходить спектакли фестиваля, решили танцевальными «остановками».

Первая: «Театр-Театр» - здесь 6 октября своими мрачными планами поделятся «Палачи» в постановке Новокузнецкого драматического театра.

Вторая: площадь у гостиницы «Урал» - именно здесь поселились члены жюри фестиваля и именно здесь в дни фестиваля начнет работу мастерская-лаборатория театральной критики под руководством Ольги Галаховой «Передвижники». Проект путешествует по стране при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Третья: кинотеатр «Кристалл» - и понятно, ведь многие впервые знакомятся с Мартином МакДонахом благодаря его прекрасным фильмам.

И четвертая финальная: «Театр Кукол», где 2 октября нас ждет "Очень-очень-очень темная материя" МХТ им. Чехова, а 3 октября уникальный кукольный спектакль «Королева красоты из Линейна» представит Новосибирский областной театр кукол.

Как стать «ирландцем»? Откроем секрет!

Любить всем сердцем фестиваль МакДонаха.

Одеться «по-ирландски» сказочно: зелёные повязки, шапки, накидки, рыжие парики, гольфы, зелёные зонтики – во все оттенки цвета изумрудного острова. Бить в барабаны и изо всех сил дуть в горны, а если горна с барабаном не досталось – радостно «драть глотку», как говорят ирландцы. И не важно умеешь ли ты петь – главное, как насколько ты весел!

Яркая ватага «ирландцев» пронеслась по улицам Перми и зарядила всех хорошим настроением.

Если вы думаете, что на этом веселье заканчивается, то вы ошибаетесь!

Мы ждем каждого на ирландской неделе Мартина МакДонаха с 1 по 7 октября в театре «У Моста» и на других площадках фестиваля! Спектакли, пресс-завтраки и обсуждения, мастер-классы и интересные лекции – все это части чудесной мозаики впечатлений V Международного фестиваля Мартина МакДонаха!

ádh mór или удачи, как желают ее друг другу ирландцы!