Пермь на два дня превратится в столицу российского экспорта и импорта

Фото: МЭФ-22 Межрегиональный экспортный форум/ВКонтакте

На два дня Пермь превратится в столицу отечественного экспорта и импорта. Здесь, в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо», 12 и 13 октября пройдет межрегиональный экспортный форум «МЭФ-22», который тематически разделили на три трека.

Темы для дискуссий будут «горячими»: в рамках первого трека обсудят экономику будущего (антикризисные стратегии, меры по адаптации и развитию экономики ВЭД субъектов России, новые логистические маршруты, юридические аспекты внешнеэкономических операций и многое другое); во время второго – вопросы трансформации векторов геополитики России (перспективы развития торговли с евразийскими странами, а также Турцией, Китаем, Ираном, Индией, Африкой и странами Персидского залива). В третьем треке запланирована «Экспортная гостиная и специальные мероприятия», во время которой пройдет церемония вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортер года» в ПФО, обсуждение мер поддержки бизнеса и т.д. Некоторые консультации и круглый стол пройдут в онлайн-формате.

В рамках мероприятия пройдут различные сессии и дискуссии приглашенных экспертов, пленарное заседание и семинары, круглые столы и консультации для предпринимателей, международная биржа деловых контактов. Среди основных спикеров губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Удмуртии Александр Бречалов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (модератор) Роман Чекушов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России, кандидат экономических наук Лилия Щур-Труханович, директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации Алексей Сапетко. Помимо российских спикеров в мероприятии примут участие представители из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Ближнего Востока, Индии и других стран.

Более подробно с программой форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края. Ранее президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.

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