В Перми за овчаркой из колонии выстроилась очередь из девушек

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

Немецкая овчарка Хельга исправно отработала в исправительной колонии положенный срок. Охраняла заключенных, ходила в сопровождении.

- Не трудоголик, но работящая, - рассказал о собаке Виктор Паршин, начальник кинологического отделения ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю, лейтенант внутренней службы. – Когда пришло время, подали объявление через нашу пресс-службу, что ищем для Хельги новых хозяев. Честно признаюсь, мы были удивлены шквалом звонков от желающих взять к себе собаку. Причем звонили одни девушки.

Хельгу забрали в новый дом вечером 3 октября. Увезли недалеко – она будет жить в микрорайоне Вышка, в городской квартире.

- Мы всегда общаемся с новыми владельцами наших собак. Помогаем с адаптацией. Хельга отлично знает все команды, прошла курс дрессировки, хорошо относится к детям, - рассказал Виктор Владимирович. – Кстати, немецких овчарок берут охотнее, чем другие породы: это универсальные собаки.

Хельга - единственная "пенсионерка" в нынешнем году. Остальным собакам этой колонии (им по 5-6 лет) "заслуженный отдых" пока только снится.

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