«Счастье не за горами» вернется к пермякам после ремонта причальных стенок

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Любимый пермяками арт-объект «Счастье не за горами» вернется на набережную Камы уже совсем скоро.

- Параллельно с благоустройством пассажирских причалов на «Перми-1», которое ведут краевые власти, обновляем один из символов Перми – арт-объект «Счастье не за горами», - написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин. - Как только завершится ремонт причальных стенок, любимая пермяками и гостями города надпись вернется на свое прежнее место и снова станет фоном для тысяч фотографий.

В подтверждении свои слов, мэр выложил фото букв знаменитой на всю страну надписи.

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