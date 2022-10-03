Пермские депутаты разрешили собакам-проводникам гулять, где захочется

Юкки - собака-проводник. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Депутаты Законодательного собрания Пермского края внесли поправки в федеральный закон в отношении выгула собак инвалидов. В частности, последних не будут штрафовать за то, что они не соблюдают установленных требований.

Уточним, законопроект был разработал депутатами краевого Заксобрания и направлен в Федеральное Собрание РФ в конце 2020 года. В третьем окончательном чтении поправки в федеральный закон, касающиеся собак-поводырей, были приняты. Так, нормативно-правовой акт был дополнен новым понятием «собака-проводник», облегчив требования к выгулу хвостатых.

У большинства инвалидов, которые ходят с собаками-проводниками, полностью отсутствует зрение, что делает невозможным соблюдение установленных требований. Внесение изменений, предложенных пермскими депутатами, позволит обеспечить реализацию прав инвалидов по беспрепятственному выгулу животных, доступу к социальным объектам, местам отдыха и предоставляемым услугам.

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