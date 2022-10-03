В Прикамье парень угнал у девушки авто и вернулся с повинной

Фото: Архив "КП"

В Чернушке молодой человек угнал авто у местной жительницы, но позже сам явился к ней с повинной. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

В местную полицию обратилась 31-летняя девушка. Она сообщила, что припарковала свою «Тойоту» на улице, а утром обнаружила, что ее нет на месте.

Приехавшая на место полиция обнаружила, что подозреваемый сам явился к потерпевшей с повинной и очень раскаиваясь в содеянном. Он пояснил, что, будучи пьяным, шел по улице и заметил автомобиль. Затем открыл дверь, но сигнализация не сработала. А еще иномарка оборудована системой запуска двигателя с кнопки без наличия ключа.

Воспользовавшись этим, он сел за руль и поехал кататься по городу. А после оставил машину у одного из кафе.

Однако несмотря на искреннее раскаяние, 28-летнему подозреваемому придется ответить за содеянное. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.

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