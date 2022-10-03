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Общество3 октября 2022 9:43

В Прикамья выявили 492 новых заражения ковидом

Новые заражения – в 25 территориях
Дмитрий Волгарев
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 492 новых заражения коронавирусом. В больницы госпитализировано 24 пациента. 175 жителей региона старше 60 лет, сообщает краевой оперштаб.

Новые заражения зафиксированы в 25 территориях региона. На сегодня общее число инфицированных в крае достигло 433 094.

С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 957 человек, в том числе четыре человека умерли за минувшие сутки.

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