В Прикамья выявили 492 новых заражения ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 492 новых заражения коронавирусом. В больницы госпитализировано 24 пациента. 175 жителей региона старше 60 лет, сообщает краевой оперштаб.

Новые заражения зафиксированы в 25 территориях региона. На сегодня общее число инфицированных в крае достигло 433 094.

С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 957 человек, в том числе четыре человека умерли за минувшие сутки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65