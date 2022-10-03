В Перми на неделе откроются два пункта вакцинации

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Прикамья на наступившей неделе открываются новые пункты вакцинации. Об этом рассказали в краевом минздраве.

С 4 по 7 октября такой пункт появится в ТРЦ «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162б) на первом этаже. Время его работы – с 16:00 до 20:00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

В ТРК «Семья» пункт вакцинации откроется рядом с магазином Befree. Время работы: 6 и 7 октября с 15:00 до 19:00 и 8 октября с 11:00 до 15:00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

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