Фото: МЧС Пермского края.

Крупный пожар 2 октября 2022 года произошел в Перми на ул. Бригадирской. Настоящая трагедия разыгралась в многоэтажном доме около 15:00. По тревожному вызову к ликвидации очага загорания приступили 12 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, прибывшие на трех автомобилях.

«По прибытии было установлено, что происходит открытое горение внутри комнаты квартиры на площади 15 квадратных метров», - сообщили подробности в МЧС Пермского края.

До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Одного жильца квартиры удалось спасти при использовании специального пожарного оборудования. К сожалению, еще один человек погиб.

В истекшие сутки, 2 октября, на территории Пермского края зарегистрировали 17 пожаров: 7 пожаров – в Перми; по 2 пожара - в Нытвенском, Краснокамском и Пермском округах; по 1 пожару - в Горнозаводском, Губахинском, Кудымкарском и Карагайском округах.

«За прошедшие сутки на одном из пожаров обнаружен погибший, два человек получили травмы. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в МЧС Пермского края.

Очагами загораний стали: дрова - в Краснокамском округе; мусор - в Кировском районе, Индустриальном, Мотовилихинском и районах Перми, Губахинском и Пермском округах; баня - в Пермском округе; трава - в Нытвенском округе; дощаное строение - в Краснокамском округе; садовый дом - в Нытвенском округе; многоквартирные жилые дома - в Кировском и Свердловском районах Перми; штабеля на открытой территории - в Горнозаводском округе; деревянно-рубленое строение - в Мотовилихинском районе Перми; металлический контейнер - в Карагайском округе; частный жилой дом - в Кудымкарском округе.

За прошедшие сутки 2 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 2 октября 2022 года на территории региона 147 профилактической группой в составе 304 человек осуществлено 1185 обход объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1798 человек, распространено 1419 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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