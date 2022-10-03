В Перми грабитель украл у пенсионерки телефон прямо в автобусе

Фото: Архив "КП"

В Перми грабитель выхватил у пенсионерки телефон из рук прямо в автобусе. Подробности сообщает пресс-служба пермского УМВД.

История произошла еще 19 августа. В полицию Свердловского района города обратилась 73-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что ехала в одном из городских автобусов. Вдруг на очередной остановке в салон зашел мужчина и выхватил из у нее из рук мобильный. После чего тот убкжал из салона и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 18 тыс. руб.

К счастью, 32-летнего рецидивиста задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что похищенный телефон он продал. А вырученные деньги потратил.

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