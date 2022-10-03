В Перми на Шоссе Космонавтов горели заброшенные дома

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на Шоссе Космонавтов сегодня горели расселенные дома. Подробности сообщает краевое ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Шоссе Космонавтов, 297 зафиксировали в 09:55 по местному времени. К месту возгорания прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 29 человек личного состава и 7 единиц техники.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят два заброшенных дома. Площадь пожара – 120 квадратов.

В 10:37 по местному времени огонь успешно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

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