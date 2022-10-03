В Перми на Шоссе Космонавтов горели заброшенные дома

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми на Шоссе Космонавтов сегодня горели расселенные дома. Подробности сообщает краевое ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу Шоссе Космонавтов, 297 зафиксировали в 09:55 по местному времени. К месту возгорания прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 29 человек личного состава и 7 единиц техники.
Прибывшие на место спасатели установили, что горят два заброшенных дома. Площадь пожара – 120 квадратов.
В 10:37 по местному времени огонь успешно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65