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Общество3 октября 2022 6:02

В Перми на неделе без воды останутся несколько десятков домов

Публикуем адреса отключений
Дмитрий Волгарев
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Перми на неделе запланированы отключения холодной воды. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Сегодня с 10:00 до 20:00 холодной воды нет в домах на улицах Ленина, 25А, Петропавловская, 25 – 30А, Сибирская, 11, Советская. 29/1.

4 октября на сутки воду отключат в домах на улицах Подводников, 29 и на проспекте Декабристов, 35, 60.

6 октября с 9:00 до 19:00 часов воду отключат в домах на улицах Качалова, 42, 43, 44, 45, 47, 51, Беляева, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40А, Леонова, 37, Нефтяников, 21А, 27.

Полный список домов смотрите на официальном сайте «Новогор-Прикамье».

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