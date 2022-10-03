В Перми на неделе без воды останутся несколько десятков домов

Фото: Архив "КП"

В Перми на неделе запланированы отключения холодной воды. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Сегодня с 10:00 до 20:00 холодной воды нет в домах на улицах Ленина, 25А, Петропавловская, 25 – 30А, Сибирская, 11, Советская. 29/1.

4 октября на сутки воду отключат в домах на улицах Подводников, 29 и на проспекте Декабристов, 35, 60.

6 октября с 9:00 до 19:00 часов воду отключат в домах на улицах Качалова, 42, 43, 44, 45, 47, 51, Беляева, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40А, Леонова, 37, Нефтяников, 21А, 27.

Полный список домов смотрите на официальном сайте «Новогор-Прикамье».

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