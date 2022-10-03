«Амкар» подарил известному стендаперу форму в дизайне бетонного забора

Алексей Щербаков и пресс-атташе "Амкара" Дмитрий Коновалов

ФК «Амкар-Пермь» после матча с «Ностой» сделал известному стендаперу Алексею Щербакову необычный подарок – форму в дизайне бетонного забора. Фото делится пресс-служба клуба.

В необычной форме от футбольно-творческого объединения «Ничего необычного» «Амкар» впервые играл вчера. Форма сделана в дизайне, известном каждому жителю России – в дизайне бетонного строительного забора.

В матче с гостями из Новотроицка пермяки, кстати, одержали победу – 1:0. Единственный гол забил полузащитник нашей команды Василий Пьянченко.

Алексей Щербаков - российский комик, юморист и видеоблогер. Участник проекта «Stand Up» на телеканале ТНТ и участник интернет-шоу «Что было дальше?» на видеохостинге YouTube.

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