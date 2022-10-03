В «Пермской прогулке» поучаствовали свыше тысячи человек

Фото: Администрация Перми
Более тысячи человек приняли участие в «Пермской прогулке», которая прошла 1 октября. Об этом рассказали в администрации столицы Прикамья.
«Пермская прогулка» - это городской фестиваль скандинавской ходьбы. Он прошел на базе спорткомплекса им. Сухарева и в лесном массиве за ним. В массовом спортивном мероприятии участвовали 1 070 человек.
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