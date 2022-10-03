В Перми появилось граффити в стиле гжель

Фото: Пресс-служба администрации Перми
В Перми появилось граффити по мотивам гжельской народной росписи. Фактом и фото делится пресс-служба городской мэрии.
Граффити в традиционных цветах расположено по адресу: улица Вижайская, 12а. Его создали в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2022».
Автор и исполнитель работы - Надежда Панова. Это известный пермский мастер-мозаичист, руководитель студии мозаики «COLIBRI». Ранее она уже реализовала проект в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2022» - «Театр матрешек». Граффити украсило ЦТП по адресу: улица Желябова, 17а.
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