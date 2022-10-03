В Перми появилось граффити в стиле гжель

Фото: Пресс-служба администрации Перми

В Перми появилось граффити по мотивам гжельской народной росписи. Фактом и фото делится пресс-служба городской мэрии.

Граффити в традиционных цветах расположено по адресу: улица Вижайская, 12а. Его создали в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2022».

Автор и исполнитель работы - Надежда Панова. Это известный пермский мастер-мозаичист, руководитель студии мозаики «COLIBRI». Ранее она уже реализовала проект в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2022» - «Театр матрешек». Граффити украсило ЦТП по адресу: улица Желябова, 17а.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65