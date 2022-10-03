В пермской высотке продается танцевальный бар

Фото: avito.ru

В пермском БЦ «Green Plaza», что по Куйбышева, 95б, продается танцевальный бар. Он размещен на 19-м этаже. Цена – 6 млн руб.

По данным объявления на портале «Авито», площадь заведения – 200 квадратов. В баре 11 столов и 50 посадочных мест. Гардероб - рассчитан на 200 гостей.

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