Проектировщик из Испании судится с генподрядчиком пермского зоопарка

Фото: permkrai.ru

Аmusement Logic из испанского города Валенсия судится с генподрядчиком строительства нового пермского зоопарка - ООО «РЖДСтрой». По данным «Коммерсант-Прикамье», сумма иска – свыше 65 тыс. евро. По сегоднящнему курсу – около 3,4 млн руб.

Исковое заявление, поданное в арбитражный суд Прикамья, оставлено без движения из-за нарушений требований. Недостатки истцу необходимо устранить до 11 октября.

Субподрядчик Аmusement Logic в 2018 году заключил с «РЖДСтрой» договор на разработку концепции художественного оформления объектов экспозиции и интерьеров зон I очереди строительства нового зверинца.

Amusement Logic работает в сфере дизайна и архитектуры досуговых пространств – аквапарков, зоопарков, бассейнов.

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