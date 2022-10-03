Тройка из Прикамья вырубила лес на 60 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае троих местных жителей обвиняют в незаконной рубке леса. Подробности сообщили в краевом ГУ МВД.

Так, перед судом предстанут 57-летний житель Лысьвы. 63-летний лесничий из Горнозаводска и 51-летний лысьвенский предприниматель.

Известно, что 57-летний житель Лысьвы с 2016 по 2018 годы искал тех, кто за небольшие деньги подписывал заявления в лесничество о заготовке древесины для своих личных целей. Используя фиктивные документы, он нанимал рабочих и незаконно рубил деревья.

Один раз обвиняемому помог лесничий. Он подобрал участок для рубки. Такую же помощь работник лесничества предоставил и 51-летнему предпринимателю. Всего на территории Горнозаводского района они срубили около 3 тыс. деревьев. Ущерб составил более 60 млн руб. Теперь всех фигурантов дела ждет суд.

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