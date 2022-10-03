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Общество3 октября 2022 4:03

В Прикамье в этом году выявили лишь один случай бешенства животных

Это меньше прошлогоднего показателя
Дмитрий Волгарев
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Прикамье в этом году зафиксировали всего один случай бешенства животных. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Это на два случая меньше показателя 2021 года за аналогичный период. Заболеваний бешенством среди сельскохозяйственных животных не выявлено.

Всего за медпомощью после укусов животных обратились 3 124 жителя Прикамья. Из них 910 - дети. А это на 1,11% меньше уровня прошлого года.

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