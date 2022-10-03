В Прикамье на неделе потеплеет до +18 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на наступившей неделе потеплеет до +18 градусов. Прогнозом делится проект «Метеоролог и я».

Так, средняя температура воздуха на 2-3 градуса будет выше климатической нормы. Число осадков составит около 50% от нормы, а на севере – около нормы.

Сегодня воздух прогреется до +10...+15 градусов. Пик тепла ожидают во вторник. В этот день потеплеет до +13…+18 градусов, осадков не ожидают. В среду по краю похолодает до +9…+14 градусов.

В четверг и пятницу увеличится облачность, а еще придут умеренные осадки. Днем будет не выше +7…+12 градусов. В выходные предварительно будет +8…+13 градусов.

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